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«Огородились заборами и частоколами»: мусульмане осудили действия властей Литвы на границе с Беларусью

05.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь усиливает охрану госграницы: увеличено число нарядов. На наиболее значимые участки переброшены дополнительные силы и средства, сообщил Госпогранкомитет. Президент потребовал закрыть каждый метр границы. Причиной стал миграционный кризис в Литве. Тем временем действиями прибалтийской страны в отношении мигрантов возмущены белорусские мусульмане. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказала подробности.

Особое внимание президент потребовал уделить границе с Литвой. Несколько месяцев здесь – миграционный кризис. И Вильнюс обвиняет в этом Минск. Прибалтийская страна не может справиться с потоком беженцев. Разворачивают людей в сторону Беларуси.

«Вернулись к давно апробированной тактике шантажа. И уже дошли до силовых угроз. Чего стоят их угрозы, что они будут якобы концентрировать нелегальных мигрантов на официальных пунктах пропуска между Литвой и Беларусью. И под угрозой оружия выдавливать на территорию Беларуси. Для нас это уже грозит конфликтом», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Долг любой погранслужбы – не впустить нарушителя в страну. С этого дня контроль на белорусских рубежах будет усилен. Этого Лукашенко требует от всех силовых структур: от Госпогранкомитета до МВД.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси из сопредельной страны, будь то с юга или запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска. Народ наш должен чувствовать себя спокойно. Он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить», – добавил Лукашенко.

За ситуацией на границе следят и мусульмане Беларуси. Ведь мигранты – выходцы из стран Ближнего Востока.

«Ограждаются заборами, частоколами и колючими проволоками. И, к сожалению, наши соседи. У меня в Литве проживает родная моя старшая сестра. Моя жена из Литвы. Я никогда не питал и не буду питать враждебных отношений к народу Литвы. Но позиция руководства – стремление к превосходству, к подчинению, то, что проявляется в их действиях – это осуждаемое», – сказал муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси Абу-Бекир Шабанович.

Повод для беспокойства есть и на южной границе. Александр Лукашенко считает: нынешнее руководство Украины ведет политику конфронтации с Беларусью. Страна-соседка пригласила на совместные учения блок НАТО. После того, как были объявлены белорусско-российские маневры «Запад 2021». Также Беларусь усилит охрану на границе с Латвией и Польшей.



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Теги: Минск
 
 
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Несколько месяцев в Литве – миграционный кризис. И Вильнюс обвиняет в этом Минск. Прибалтийская страна не может справиться с потоком беженцев. Разворачивают людей...
 
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