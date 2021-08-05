|
«Огородились заборами и частоколами»: мусульмане осудили действия властей Литвы на границе с Беларусью
05.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь усиливает охрану госграницы: увеличено число нарядов. На наиболее значимые участки переброшены дополнительные силы и средства, сообщил Госпогранкомитет. Президент потребовал закрыть каждый метр границы. Причиной стал миграционный кризис в Литве. Тем временем действиями прибалтийской страны в отношении мигрантов возмущены белорусские мусульмане. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказала подробности.
Особое внимание президент потребовал уделить границе с Литвой. Несколько месяцев здесь –
Долг любой погранслужбы – не впустить нарушителя в страну. С этого дня контроль на белорусских рубежах будет усилен. Этого Лукашенко требует от всех силовых структур: от Госпогранкомитета до МВД.
«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси из сопредельной страны, будь то с юга или запада, ступить не должна.
За ситуацией на границе следят и мусульмане Беларуси. Ведь мигранты – выходцы из стран Ближнего Востока.
Повод для беспокойства есть и на южной границе. Александр Лукашенко считает: нынешнее руководство Украины ведет политику конфронтации с Беларусью. Страна-соседка пригласила на совместные учения блок НАТО. После того, как были объявлены
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Огородились заборами и частоколами»: мусульмане осудили действия властей Литвы на границе с Беларусью
Несколько месяцев в Литве – миграционный кризис. И Вильнюс обвиняет в этом Минск. Прибалтийская страна не может справиться с потоком беженцев. Разворачивают людей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)