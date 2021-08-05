Уткин о Тимановской: Я такой кейс даже в африканских странах во времена людоедия не помню

Источник материала: UDF

«Казалось бы, это абсолютно локальная история. И тут выяснилось, что это простейшее желание человека заниматься своим любимым делом... Как это может привести к национальному скандалу?! Как до этого вообще можно довести?! Как по этому поводу можно начать угрожать девушке?! Стращать ее и какими-то самыми страшными чертями пугать. Я вот этого совершенно не могу понять.Вот действительно совершенно ничего плохого человек не сделал и оказался врагом государства. Там, конечно, бедной Тимановской с фамилией немножко не повезло – буквально одна буква и уже практически считай расстрел, но тем не менее... Какой-то абсолютно немыслимой кейс. Я такого даже в африканских странах еще во времена людоедия не очень помню», –в эфире своего YouYube-канала.