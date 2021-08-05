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Уткин о Тимановской: Я такой кейс даже в африканских странах во времена людоедия не помню

05.08.2021 21:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Уткин о Тимановской: Я такой кейс даже в африканских странах во времена людоедия не помню
Василий Уткин / sport.rambler.ru​
Российский спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о кейсе Кристины Тимановской, передает «Трибуна».

«Казалось бы, это абсолютно локальная история. И тут выяснилось, что это простейшее желание человека заниматься своим любимым делом... Как это может привести к национальному скандалу?! Как до этого вообще можно довести?! Как по этому поводу можно начать угрожать девушке?! Стращать ее и какими-то самыми страшными чертями пугать. Я вот этого совершенно не могу понять.

Вот действительно совершенно ничего плохого человек не сделал и оказался врагом государства. Там, конечно, бедной Тимановской с фамилией немножко не повезло – буквально одна буква и уже практически считай расстрел, но тем не менее... Какой-то абсолютно немыслимой кейс. Я такого даже в африканских странах еще во времена людоедия не очень помню», – сказал Василий Уткин в эфире своего YouYube-канала.
 
 
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Человек не сделал ничего плохого и оказался врагом государства.
 
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