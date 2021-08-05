Источник материала: UDF



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«Мы получаем сигналы, но они неоднозначные. На прошлой неделе говорилось о дискуссии Лукашенко с Марокко, теперь слышим о Пакистане», — сказал в четверг журналистам министр.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еще одна иракская авиакомпания отменила рейс в Минск Авиакомпания FlyBaghdad отменила свой пятничный рейс в Минск.

Авиакомпания FlyBaghdad отменила свой пятничный рейс в Минск. Самолет должен был приземлиться в аэропорту в 11.25 по минскому времени.Ранее сегодня стало известно об отмене рейса «Иракских авиалиний» из Басры в Минск.Напомним, накануне посол ЕС в Ираке Мартин Хут заявил, что рейсы авиакомпании «Иракские авиалинии» отменяются на ближайшие десять дней. Перевозчик проинформировал об этом все туристические агентства Ирака. По не подтвержденной пока информации, в ближайшее время также может быть объявлено о разрыве авиасообщения между Беларусью и Ираком.Европейский союз недавно участвовал в переговорах с Багдадом о возвращении иракцев, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу, и о том, чтобы убедить Ирак сократить полеты в Минск.Между тем сегодня глава МИД Литвызаявил о сигналах, которые свидетельствуют о том, что режимищет потенциальных нелегальных мигрантов не только в Ираке, но и в других странах.Ландсбергис высказал предположение, что скорее всего, это или попытка расширять поток мигрантов, или попытка найти замену иракскому маршруту, если ЕС все же удастся его закрыть,Delfi.