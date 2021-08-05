|
Еще одна иракская авиакомпания отменила рейс в Минск
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Авиакомпания FlyBaghdad отменила свой пятничный рейс в Минск. Самолет должен был приземлиться в аэропорту в 11.25 по минскому времени.
Ранее сегодня стало известно об отмене рейса «Иракских авиалиний» из Басры в Минск.
Напомним, накануне посол ЕС в Ираке Мартин Хут заявил, что рейсы авиакомпании «Иракские авиалинии» отменяются на ближайшие десять дней. Перевозчик проинформировал об этом все туристические агентства Ирака. По не подтвержденной пока информации, в ближайшее время также может быть объявлено о разрыве авиасообщения между Беларусью и Ираком.
Европейский союз недавно участвовал в переговорах с Багдадом о возвращении иракцев, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу, и о том, чтобы убедить Ирак сократить полеты в Минск.
Между тем сегодня глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о сигналах, которые свидетельствуют о том, что режим Александра Лукашенко ищет потенциальных нелегальных мигрантов не только в Ираке, но и в других странах.
«Мы получаем сигналы, но они неоднозначные. На прошлой неделе говорилось о дискуссии Лукашенко с Марокко, теперь слышим о Пакистане», — сказал в четверг журналистам министр.
Ландсбергис высказал предположение, что скорее всего, это или попытка расширять поток мигрантов, или попытка найти замену иракскому маршруту, если ЕС все же удастся его закрыть,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиакомпания FlyBaghdad отменила свой пятничный рейс в Минск.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)