«Барселона» официально объявила, что Месси покинул клуб

«Барселона» официально объявила об уходе одного из лучших футболистов планеты Лионеля Месси.





В своей странице в соцсети «сине-гранатовые» заявили из-за сложившихся обстоятельств («соглашение не может быть заключено из-за финансовых и структурных препятствий, прописанных в регламенте испанской лиги»).

Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истек в конце июня.