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«Барселона» официально объявила, что Месси покинул клуб

05.08.2021 21:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Барселона» официально объявила об уходе одного из лучших футболистов планеты Лионеля Месси.

«Барселона» официально объявила, что Месси покинул клуб

В своей странице в соцсети «сине-гранатовые» заявили из-за сложившихся обстоятельств («соглашение не может быть заключено из-за финансовых и структурных препятствий, прописанных в регламенте испанской лиги»).

Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истек в конце июня.

 

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«Барселона» официально объявила об уходе одного из лучших футболистов планеты Лионеля Месси.
 
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