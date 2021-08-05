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«Барселона» официально объявила, что Месси покинул клуб
Источник материала: Навiны
«Барселона» официально объявила об уходе одного из лучших футболистов планеты Лионеля Месси.
В своей странице в соцсети «сине-гранатовые» заявили из-за сложившихся обстоятельств («соглашение не может быть заключено из-за финансовых и структурных препятствий, прописанных в регламенте испанской лиги»).
Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истек в конце июня.
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«Барселона» официально объявила об уходе одного из лучших футболистов планеты Лионеля Месси.
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