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Авиакомпания Georgian Airways возобновляет полёты из Тбилиси в Минск с 11 августа

05.08.2021 22:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авиакомпания Georgian Airways с 11 августа возобновляет регулярные рейсы по маршруту Тбилиси – Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полеты будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям на Boeing 737 вместимостью 180 пассажиров.

Авиакомпания Georgian Airways возобновляет полёты из Тбилиси в Минск с 11 августа

Авиакомпания Georgian Airways уже имеет опыт полетов в Беларусь. Она выполняла регулярные рейсы из Тбилиси в Минск с 2007 по 2011 годы.

О других новостях экономики за 5 августа читайте здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Авиакомпания Georgian Airways с 11 августа возобновляет регулярные рейсы по маршруту Тбилиси – Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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