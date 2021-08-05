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Авиакомпания Georgian Airways возобновляет полёты из Тбилиси в Минск с 11 августа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авиакомпания Georgian Airways с 11 августа возобновляет регулярные рейсы по маршруту Тбилиси – Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полеты будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям на Boeing 737 вместимостью 180 пассажиров.
Авиакомпания Georgian Airways уже имеет опыт полетов в Беларусь. Она выполняла регулярные рейсы из Тбилиси в Минск с 2007 по 2011 годы.
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Новости Беларуси. Авиакомпания Georgian Airways с 11 августа возобновляет регулярные рейсы по маршруту Тбилиси – Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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