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Лидер группы «Дай дарогу!» Юрий Стыльский уехал из Беларуси

05.08.2021 22:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лидер группы «Дай дарогу!» Юрий Стыльский уехал из Беларуси
Фото: из личного архива
Лидер брестской панк-группы группы «Дай Дорогу!» Юрий Стыльский покинул Беларусь. Об этом сообщает телеграм-канал BY_culture.

Сам же Юрий Стыльский в своем Instagram выложил видео, в котором говорит, что поехал отдохнуть в Беловежскую пущу, где и будет находиться.

Напомним, клип группы на песню «Баю-бай» хотят признать экстремистским. Соответствующее заявление поступило в суд Ленинского района Бреста из шестого управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Суд был назначен на 5 августа, но лидер группы на него не пришел. Он покинул Беларусь.

Музыкант говорит, что его интересы в суде представляет адвокат.
 
Теги: Брест
 
 
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Музыкант говорит, что его интересы в суде представляет адвокат.
 
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