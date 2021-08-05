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Лидер группы «Дай дарогу!» Юрий Стыльский уехал из Беларуси
Источник материала: UDF
Фото: из личного архива
Сам же Юрий Стыльский в своем Instagram выложил видео, в котором говорит, что поехал отдохнуть в Беловежскую пущу, где и будет находиться.
Напомним, клип группы на песню «Баю-бай» хотят признать экстремистским. Соответствующее заявление поступило в суд Ленинского района Бреста из шестого управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Суд был назначен на 5 августа, но лидер группы на него не пришел. Он покинул Беларусь.
Музыкант говорит, что его интересы в суде представляет адвокат.
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Музыкант говорит, что его интересы в суде представляет адвокат.
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