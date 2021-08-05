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Об углеродном налоге ЕС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европа выставила России счет на 38 млрд евро Аналитики разработали два сценария.

Аналитики разработали два сценария, в рамках которых в период с 2026 г. до 2035 г. траты российских компаний по уплате налоговых пошлин могут составить от 15,5-34,1 млрд евро в оптимистичном сценарии и 18,99-37,7 млрд евро - в пессимистичном. При этом в среднем при оптимистичном сценарии затраты российских компаний могут составить 1,55-3,41 млрд евро в год, при пессимистичном - 1,9-3,77 млрд евро в год.Наибольшие издержки характерны для компаний черной металлургии, доля которых в суммарной финансовой нагрузке составляет 67-79% в оптимистичном сценарии и 60-75% - в пессимистичном. Также большие затраты ожидают производителей минеральных удобрений и алюминия.В оптимистичном сценарии аналитики учитывали долю бесплатных квот в рамках трансграничного углеродного регулирования, аналогично применяемым сегодня в европейской системе торговли квотами (EU ETS) с постепенным уменьшением до 0% к концу 2035 г. В пессимистичном - бесплатные квоты (сейчас их доля в EU ETS около 70%) не учитывались.Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 г., что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, ЕК предложила ввести «климатические» таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов из них), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.Согласно плану ЕК, с 2023 г. по 2025 г. будет действовать переходный период, в ходе которого импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 г., когда механизм трансграничного углеродного регулирования окончательно вступит в силу. Для этого импортеры будут покупать соответствующие углеродные сертификаты.В соответствии с нормативно-правовой базой трансграничного углеродного регулирования по окончании переходного периода (до 2026 г.) будет рассмотрена возможность расширения перечня налогооблагаемой продукции. В него могу быть добавлены целлюлозно-бумажная продукция, нефтепродукты, продукция нефтехимии, известь, калийные удобрения.В Минэкономразвития РФ оценили влияние разработанных ЕК мер по трансграничному углеродному регулированию на поставки металлопродукции, цемента и электроэнергии из России в ЕС в $7,6 млрд.