|
«К концу 2022 года медцентр запустят целиком». Как строится самый ожидаемый социальный объект Бреста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самый ожидаемый социальный объект года в Бресте. Многопрофильный медицинский центр стал главной молодежной стройкой региона. Трудовой десант из студентов вузов усилил команду строителей. Одни наравне с опытными коллегами ведут отделочные работы, другие озеленяют территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общем, работы хватит каждому.
Студенты технического университета в будущем – инженеры-конструкторы. Третьекурсник Владимир Заобурный из Иваново вырос в семье строителей. Труда не боится, правда, не со всеми поручениями пока получается справиться на отлично. Говорит, что упорство одержит верх.
Владимир Заобурный, студент Брестского государственного технического университета:
Многопрофильный медицинский центр в Бресте – один из самых ожидаемых и амбициозных проектов здравоохранения в стране. Под одной крышей – детская поликлиника, лечебно-диагностический центр и женская консультация. Все корпусы между собой свяжут галереи. Общая стоимость медицинского квартала – более 50 миллионов рублей.
Александр Стельмах, старший прораб строительного объекта «Медицинский комплекс»:
Встречать первых пациентов будут во всеоружии, над благоустройством территории уже трудятся озеленители. В помощь коммунальный студотряд. Студенты пушкинского университета готовят основу под будущие ландшафтные решения.
Алена Сольянчук, студентка Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина:
Медицинский центр расположился в одном из самых быстрорастущих и молодых микрорайонов Бреста с населением почти 100 тысяч человек, треть – это дети. Кроме того, услугами поликлиники сможет воспользоваться и часть жителей Брестского района. Совсем скоро медицинская помощь станет в шаге от дома, а пока приходится возить малышей на другой конец города.
Александр Стельмах:
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«К концу 2022 года медцентр запустят целиком». Как строится самый ожидаемый социальный объект Бреста
Новости Беларуси. Самый ожидаемый социальный объект года в Бресте. Многопрофильный медицинский центр стал главной молодежной стройкой региона. Трудовой десант из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)