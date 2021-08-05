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«К концу 2022 года медцентр запустят целиком». Как строится самый ожидаемый социальный объект Бреста

05.08.2021 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самый ожидаемый социальный объект года в Бресте. Многопрофильный медицинский центр стал главной молодежной стройкой региона. Трудовой десант из студентов вузов усилил команду строителей. Одни наравне с опытными коллегами ведут отделочные работы, другие озеленяют территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общем, работы хватит каждому.

Первые трудовые будни в репортаже Кристины Протосовицкой.

Студенты технического университета в будущем – инженеры-конструкторы. Третьекурсник Владимир Заобурный из Иваново вырос в семье строителей. Труда не боится, правда, не со всеми поручениями пока получается справиться на отлично. Говорит, что упорство одержит верх.

«К концу 2022 года медцентр запустят целиком». Как строится самый ожидаемый социальный объект Бреста

Владимир Заобурный, студент Брестского государственного технического университета:
Это медицинский центр, для города он очень сильно важен. Потому что много новостроек в этом районе и мотаться из одного конца в другой вообще неудобно. А так – удобно, комфортно.

«К концу 2022 года медцентр запустят целиком». Как строится самый ожидаемый социальный объект Бреста

Многопрофильный медицинский центр в Бресте – один из самых ожидаемых и амбициозных проектов здравоохранения в стране. Под одной крышей – детская поликлиника, лечебно-диагностический центр и женская консультация. Все корпусы между собой свяжут галереи. Общая стоимость медицинского квартала – более 50 миллионов рублей.

«К концу 2022 года медцентр запустят целиком». Как строится самый ожидаемый социальный объект Бреста

Александр Стельмах, старший прораб строительного объекта «Медицинский комплекс»:
Работы ничего не осложняет. Материал поставляется вовремя, финансирование достаточно четкое, грамотно поставлено. В первую очередь будет введен корпус женской консультации, так как строительно-монтажные работы практически завершены и оборудование уже сюда закупается. В этом году его введут.

«К концу 2022 года медцентр запустят целиком». Как строится самый ожидаемый социальный объект Бреста

Встречать первых пациентов будут во всеоружии, над благоустройством территории уже трудятся озеленители. В помощь коммунальный студотряд. Студенты пушкинского университета готовят основу под будущие ландшафтные решения.

«К концу 2022 года медцентр запустят целиком». Как строится самый ожидаемый социальный объект Бреста

Алена Сольянчук, студентка Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина:
Я всегда решаю подзаработать, чтобы помочь и родителям в своем обеспечении. Для меня это интересно, какой-то другой опыт. Познаешь, как другие люди работают.

«К концу 2022 года медцентр запустят целиком». Как строится самый ожидаемый социальный объект Бреста

Медицинский центр расположился в одном из самых быстрорастущих и молодых микрорайонов Бреста с населением почти 100 тысяч человек, треть – это дети. Кроме того, услугами поликлиники сможет воспользоваться и часть жителей Брестского района. Совсем скоро медицинская помощь станет в шаге от дома, а пока приходится возить малышей на другой конец города.

«К концу 2022 года медцентр запустят целиком». Как строится самый ожидаемый социальный объект Бреста

Александр Стельмах:
Я нахожусь здесь практически постоянно, практически без выходных, так как большая ответственность. Когда знаешь на своей стройке каждый болтик, каждый винтик, вести его достаточно несложно.

«К концу 2022 года медцентр запустят целиком». Как строится самый ожидаемый социальный объект Бреста

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Все строительно-монтажные работы на объекте планируют завершить уже в октябре этого года. Первым свои двери распахнет гинекологический корпус, а уже к концу 2022 года медцентр запустят целиком.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Самый ожидаемый социальный объект года в Бресте. Многопрофильный медицинский центр стал главной молодежной стройкой региона. Трудовой десант из...
 
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