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Селимов после выступления Курочкиной в финале: «Это Олимпиада, там лёгких схваток не бывает»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До последнего мы ждали ответ: золото или серебро будет у нашей спортсменки Ирины Курочкиной? 4 августа она вышла в финал. И эта неопределенность подогревала интерес болельщиков. Но в упорном поединке сильнее оказалась соперница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За финальным поединком с замиранием сердца следили в разных уголках Беларуси. Ирина просто разбудила спортивный азарт у всех болельщиков. Что уже говорить про коллег.
Минск. Напряженная атмосфера царила в Белорусской федерации борьбы. У их Ирины звание «мастер спорта», чемпионский титул Европейских игр и бронза на чемпионатах мира. И как же сейчас хотелось золотого успеха.
Давай, ногу вытаскивай.
Но поражение от японской участницы все равно победа. Ирина Курочкина, завоевав серебро Игр-2020 в вольной борьбе, вписала свое имя в историю Олимпиады.
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Ирина Курочкина сделала свой «олимпийский выбор». Серебряный призер решила поддержать Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва, туда направят 15 тысяч рублей.
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Новости Беларуси. До последнего мы ждали ответ: золото или серебро будет у нашей спортсменки Ирины Курочкиной? 4 августа она вышла в финал. И эта неопределенность...
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