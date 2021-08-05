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Первый тренер Ирины Курочкиной: «Она долго к этому шла через неудачи и какие-то травмы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До последнего мы ждали ответ: золото или серебро будет у нашей спортсменки Ирины Курочкиной? 4 августа она вышла в финал. И эта неопределенность просто подогревала интерес болельщиков. Но в упорном поединке сильнее оказалась соперница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый тренер Ирины Курочкиной по вольной борьбе Ольга Земцова в ожидании чуда и в прямом, и в переносном смысле. В таком интересном положении с эмоциями нужно аккуратно. Нельзя волноваться, но приходится. 4 августа во время полуфинала накал спортивных страстей зашкаливал, и мужу пришлось даже отстранить беременную жену от прямого эфира Олимпийских игр.
Никита Логвин, муж Ольги Земцовой, тренер по вольной борьбе:
Муж Ольги Земцовой тоже тренер по вольной борьбе, поэтому все тонкости баталий на ковре есть с кем обсудить. И если полуфинал смотрели на смартфоне, то ради финала решили даже настроить дачный телевизор, который до этого показывал только пять каналов. Чудесным образом техника в этот день пошла навстречу, и вот финал.
Ну... дальше!
Да, кто-то скажет: «Серебро – не золото», но Ольга уверена, что реванш еще впереди.
Ольга Земцова, первый тренер Ирины Курочкиной:
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Новости Беларуси. До последнего мы ждали ответ: золото или серебро будет у нашей спортсменки Ирины Курочкиной? 4 августа она вышла в финал. И эта неопределенность...
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