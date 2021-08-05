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«Олимпийский выбор» Ирины Курочкиной. Как серебряный призёр Токио поддержит родную спортшколу?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Серебряный призер Игр уже сделала свой «олимпийский выбор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Курочкина решила поддержать Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва, воспитанницей которого она является. Туда будет направлена финансовая помощь от Президентского спортивного клуба.
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Новости Беларуси. Серебряный призер Игр уже сделала свой «олимпийский выбор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Я вас всех люблю, спасибо огромное»....
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