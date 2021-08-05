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«Олимпийский выбор» Ирины Курочкиной. Как серебряный призёр Токио поддержит родную спортшколу?

05.08.2021 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Серебряный призер Игр уже сделала свой «олимпийский выбор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я вас всех люблю, спасибо огромное». Первые слова Ирины Курочкиной после завоевания серебра Олимпиады

«Олимпийский выбор» Ирины Курочкиной. Как серебряный призёр Токио поддержит родную спортшколу?

Ирина Курочкина решила поддержать Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва, воспитанницей которого она является. Туда будет направлена финансовая помощь от Президентского спортивного клуба.

 
 
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Новости Беларуси. Серебряный призер Игр уже сделала свой «олимпийский выбор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Я вас всех люблю, спасибо огромное»....
 
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