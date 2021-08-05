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Мировые цены на нефть вновь пошли вверх
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» продолжают демонстрировать рост.
По данным электронных торгов на 22:00 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:
Brent — 71,33 доллара за баррель (+1,35%);
WTI — 69,09 доллара за баррель (+1,38%).
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Мировые цены на «черное золото» продолжают демонстрировать рост.
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