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Мировые цены на нефть вновь пошли вверх

05.08.2021 22:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мировые цены на «черное золото» продолжают демонстрировать рост.

Мировые цены на нефть вновь пошли вверх

По данным электронных торгов на 22:00 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:

Brent — 71,33 доллара за баррель (+1,35%);     

WTI — 69,09 доллара за баррель (+1,38%).

 

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Мировые цены на «черное золото» продолжают демонстрировать рост.
 
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