Мировые цены на нефть вновь пошли вверх

Мировые цены на «черное золото» продолжают демонстрировать рост.





По данным электронных торгов на 22:00 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:

Brent — 71,33 доллара за баррель (+1,35%);

WTI — 69,09 доллара за баррель (+1,38%).