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«Чтение» следов и задержание нарушителей на границе. Какие навыки отрабатывают военнообязанные на учении под Гродно?

05.08.2021 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По поручению Президента белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы. Увеличено количество нарядов, со второстепенных направлений силы и средства перенаправлены на наиболее значимые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 160 военнообязанных призваны на военные сборы в Гродненскую пограничную группу. Цель комплексного оперативно-тактического учения – выявление, блокировка и ликвидация вооруженных формирований. Участники сборов отрабатывают вопросы боевого слаживания.

С места событий репортаж Галины Буро.

«Чтение» следов и задержание нарушителей на границе. Какие навыки отрабатывают военнообязанные на учении под Гродно?

Галина Буро, корреспондент:
Специально для учений задействовали тренировочный центр на заставе «Беляны» – это рядом с белорусско-польской границей. Здесь разбит палаточный городок, в котором военнообязанные будут жить ближайшую неделю. График занятий плотный – в краткие сроки участникам военного сбора предстоит вспомнить всю программу, которой обучались, когда проходили срочную службу. У некоторых это было 20 лет назад.

«Чтение» следов и задержание нарушителей на границе. Какие навыки отрабатывают военнообязанные на учении под Гродно?

Участники маневров – представители различных профессий: от водителя до учителя. Но сейчас они в строю. Военнообязанным предстоит в течение недели вспомнить навыки пограничной службы и получить новые знания, ведь с каждым годом на вооружении появляются новые методики охраны государственной границы, да и нарушители становятся все более изобретательными.

«Чтение» следов и задержание нарушителей на границе. Какие навыки отрабатывают военнообязанные на учении под Гродно?

Так, в программе тренировок – «чтение» следов на контрольно-следовой полосе (здесь, кстати, надо знать много нюансов), также стрельба из различных видов оружия, метание гранат, задержание нарушителей, оказание первой медицинской помощи и другие элементы.

«Чтение» следов и задержание нарушителей на границе. Какие навыки отрабатывают военнообязанные на учении под Гродно?

Руки за спину! На левый бок!

«Чтение» следов и задержание нарушителей на границе. Какие навыки отрабатывают военнообязанные на учении под Гродно?

Игорь Печень, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:
Несомненно, эти занятия очень важны и для военнообязанных, в частности и для нас, потому что впереди мы все вместе будем выполнять поставленные задачи в рамках комплексного оперативно-тактического учения. Все это направлено на обеспечение пограничной безопасности Республики Беларусь.

«Чтение» следов и задержание нарушителей на границе. Какие навыки отрабатывают военнообязанные на учении под Гродно?

«Чтение» следов и задержание нарушителей на границе. Какие навыки отрабатывают военнообязанные на учении под Гродно?

Кульминацией учения станут смоделированные ситуации: уничтожение незаконных вооруженных формирований, проникших на территорию Беларуси извне, а также разрешение конфликтной ситуации в пункте пропуска.

«Чтение» следов и задержание нарушителей на границе. Какие навыки отрабатывают военнообязанные на учении под Гродно?

Галина Буро:
Все навыки военнообязанным пригодятся совсем скоро. В субботу, 7 августа, они заступят на охрану государственной границы в составе пограничных нарядов.

 
 
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Новости Беларуси. По поручению Президента белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы. Увеличено количество нарядов, со второстепенных...
 
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