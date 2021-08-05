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«Чтение» следов и задержание нарушителей на границе. Какие навыки отрабатывают военнообязанные на учении под Гродно?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По поручению Президента белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы. Увеличено количество нарядов, со второстепенных направлений силы и средства перенаправлены на наиболее значимые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 160 военнообязанных призваны на военные сборы в Гродненскую пограничную группу. Цель комплексного оперативно-тактического учения – выявление, блокировка и ликвидация вооруженных формирований. Участники сборов отрабатывают вопросы боевого слаживания.
Галина Буро, корреспондент:
Участники маневров – представители различных профессий: от водителя до учителя. Но сейчас они в строю. Военнообязанным предстоит в течение недели вспомнить навыки пограничной службы и получить новые знания, ведь с каждым годом на вооружении появляются новые методики охраны государственной границы, да и нарушители становятся все более изобретательными.
Так, в программе тренировок – «чтение» следов на контрольно-следовой полосе (здесь, кстати, надо знать много нюансов), также стрельба из различных видов оружия, метание гранат, задержание нарушителей, оказание первой медицинской помощи и другие элементы.
Руки за спину! На левый бок!
Игорь Печень, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:
Кульминацией учения станут смоделированные ситуации: уничтожение незаконных вооруженных формирований, проникших на территорию Беларуси извне, а также разрешение конфликтной ситуации в пункте пропуска.
Галина Буро:
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«Чтение» следов и задержание нарушителей на границе. Какие навыки отрабатывают военнообязанные на учении под Гродно?
Новости Беларуси. По поручению Президента белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы. Увеличено количество нарядов, со второстепенных...
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