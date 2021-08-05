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В Беларуси намолочено более 4 млн тонн зерна. К финишу уборочной близки южные регионы

05.08.2021 23:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские аграрии перешагнули очередной рубеж, намолотив более 4 миллионов тонн зерна с урожайностью 32 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К своему первому миллиону тонн хлеба приблизилась Минская область. Что касается темпов, то близки к финишу южные регионы.

В Беларуси намолочено более 4 млн тонн зерна. К финишу уборочной близки южные регионы

4 августа первым в стране завершил жатву Столинский район. Там готовятся к дожинкам.

В целом остается убрать около 40 % площадей.

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии перешагнули очередной рубеж, намолотив более 4 миллионов тонн зерна с урожайностью 32 центнера с гектара, сообщили в...
 
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