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В Беларуси намолочено более 4 млн тонн зерна. К финишу уборочной близки южные регионы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские аграрии перешагнули очередной рубеж, намолотив более 4 миллионов тонн зерна с урожайностью 32 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К своему первому миллиону тонн хлеба приблизилась Минская область. Что касается темпов, то близки к финишу южные регионы.
4 августа первым в стране завершил жатву Столинский район. Там готовятся к дожинкам.
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии перешагнули очередной рубеж, намолотив более 4 миллионов тонн зерна с урожайностью 32 центнера с гектара, сообщили в...
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