ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Наталья Кочанова посетила женскую колонию в Гомеле. Как прошла встреча с осуждёнными?

05.08.2021 23:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская уголовно-исполнительная система призвана вернуть в общество полноценных граждан. Условия, созданные в исправительной колонии № 4, 5 августа детально изучила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова посетила женскую колонию в Гомеле. Как прошла встреча с осуждёнными?

По ее мнению, реализованные здесь подходы позволяют женщинам встать на путь исправления и продолжить жизнь достойно. Например, общежитие для совместного проживания осужденных матерей с детьми позволяет женщинам не упустить бесценные моменты, проявить заботу и еще раз пересмотреть свои взгляды на жизнь. Ведь материнский инстинкт – сильнейший стимул к правильной жизни.

Наталья Кочанова посетила женскую колонию в Гомеле. Как прошла встреча с осуждёнными?

Светлана Мякшина, осужденная ИК № 4:
Живешь с ребенком, ходишь на работу, приходишь, ребенка забираешь, как из садика. И целый день с ребенком. Живешь с ним в одной комнате, постоянно рядом, укладываешь спать. Он просыпается с утра, тянет ручки – это бесценно. «Доброе утро, мама» – конечно, счастье материнства все равно здесь есть.

Наталья Кочанова посетила женскую колонию в Гомеле. Как прошла встреча с осуждёнными?

В июле в колонии стартовал пилотный проект по реабилитации зависимых от психоактивных веществ. По статистике, у 40 % осужденных непростая история взаимоотношений с алкоголем или наркотиками.

Наталья Кочанова посетила женскую колонию в Гомеле. Как прошла встреча с осуждёнными?

Светлана, осужденная ИК № 4:
Мы разбираемся в причинах наших, так сказать, болезней, исправляем причины. Это дает уверенность в будущем. Потому что есть какой-то страх перед освобождением вернуться к прошлой жизни. Это профилактика и очень большой шаг в трезвое будущее.

По мнению Натальи Кочановой, изучение жизни на месте в доверительной беседе с людьми помогает депутатам оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию и принимать соответствующие решения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусская уголовно-исполнительная система призвана вернуть в общество полноценных граждан. Условия, созданные в исправительной колонии № 4, 5...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь делит 49-52-е места после 13 дней Олимпиады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by