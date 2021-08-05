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Наталья Кочанова посетила женскую колонию в Гомеле. Как прошла встреча с осуждёнными?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская уголовно-исполнительная система призвана вернуть в общество полноценных граждан. Условия, созданные в исправительной колонии № 4, 5 августа детально изучила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По ее мнению, реализованные здесь подходы позволяют женщинам встать на путь исправления и продолжить жизнь достойно. Например, общежитие для совместного проживания осужденных матерей с детьми позволяет женщинам не упустить бесценные моменты, проявить заботу и еще раз пересмотреть свои взгляды на жизнь. Ведь материнский инстинкт – сильнейший стимул к правильной жизни.
Светлана Мякшина, осужденная ИК № 4:
В июле в колонии стартовал пилотный проект по реабилитации зависимых от психоактивных веществ. По статистике, у 40 % осужденных непростая история взаимоотношений с алкоголем или наркотиками.
Светлана, осужденная ИК № 4:
По мнению Натальи Кочановой, изучение жизни на месте в доверительной беседе с людьми помогает депутатам оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию и принимать соответствующие решения.
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Новости Беларуси. Белорусская уголовно-исполнительная система призвана вернуть в общество полноценных граждан. Условия, созданные в исправительной колонии № 4, 5...
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