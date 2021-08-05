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Первая неделя после выборов: что происходило в изоляторе на Окрестина? Анонс третьей серии проекта «2020»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 августа стартовал показ проекта «2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5 августа вышла
Для тех, кто не успел посмотреть – фильм покажут наши коллеги из «Белтелерадиокомпании». Смотрите на телеканале «Беларусь 1» сразу после «Панорамы» в 21:45.
Ну а уже завтра, 6 августа, – третья серия. Первая неделя после выборов. Это время было самым тяжелым для страны за всю суверенную историю. Бои на улицах ночью и провокации днем.
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Первая неделя после выборов: что происходило в изоляторе на Окрестина? Анонс третьей серии проекта «2020»
Новости Беларуси. 4 августа стартовал показ проекта «2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 августа вышла вторая серия проекта. Почти год назад прошел...
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