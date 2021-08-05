Первая неделя после выборов: что происходило в изоляторе на Окрестина? Анонс третьей серии проекта «2020»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 августа стартовал показ проекта «2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 августа вышла вторая серия проекта. Почти год назад прошел день голосования, последний спокойный день 2020-го. Что именно спровоцировало уличные бои? Что чувствовали те, кто защищал страну на улицах, и те, кто ждал их дома?

«Это технологии, повальная информатизация». Наталья Эйсмонт о том, к чему не были готовы в августе 2020-го





Для тех, кто не успел посмотреть – фильм покажут наши коллеги из «Белтелерадиокомпании». Смотрите на телеканале «Беларусь 1» сразу после «Панорамы» в 21:45.

Ну а уже завтра, 6 августа, – третья серия. Первая неделя после выборов. Это время было самым тяжелым для страны за всю суверенную историю. Бои на улицах ночью и провокации днем.





Так что же происходило в изоляторе на Окрестина в те дни? Впервые покажем видео.