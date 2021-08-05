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«Ты уверенно шла к олимпийскому успеху». Александр Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием медали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белоруска Ирина Курочкина стала вице-чемпионкой Олимпиады. С успешным выступлением на турнире по вольной борьбе ее поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слова благодарности за олимпийскую борьбу Ирине Курочкиной адресовал и президент НОК Беларуси. Виктор Лукашенко пожелал спортсменке дальнейших успехов, здоровья и благополучия.
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«Ты уверенно шла к олимпийскому успеху». Александр Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием медали
Новости Беларуси. Белоруска Ирина Курочкина стала вице-чемпионкой Олимпиады. С успешным выступлением на турнире по вольной борьбе ее поздравил Президент...
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