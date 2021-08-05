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«Ты уверенно шла к олимпийскому успеху». Александр Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием медали

06.08.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белоруска Ирина Курочкина стала вице-чемпионкой Олимпиады. С успешным выступлением на турнире по вольной борьбе ее поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ты уверенно шла к олимпийскому успеху». Александр Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием медали

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты уверенно шла к олимпийскому успеху, возвращаясь с медалями с каждого крупного турнира. И на токийском ковре продемонстрировала высокое техническое мастерство, хладнокровие, умение терпеть и отличную физическую готовность. Спасибо тебе и твоим наставникам от всех болельщиков за это серебро и позитивные эмоции.

Виктор Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием серебряной медали

Слова благодарности за олимпийскую борьбу Ирине Курочкиной адресовал и президент НОК Беларуси. Виктор Лукашенко пожелал спортсменке дальнейших успехов, здоровья и благополучия.

 
 
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Новости Беларуси. Белоруска Ирина Курочкина стала вице-чемпионкой Олимпиады. С успешным выступлением на турнире по вольной борьбе ее поздравил Президент...
 
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