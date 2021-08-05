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Наталья Кочанова: мы решительно осуждаем вмешательство во внутренние дела Кубы

06.08.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Мы решительно осуждаем вмешательство во внутренние дела Кубы», – это главный посыл, который адресован Национальной ассамблее народной власти Кубы в ответ на парламентский взгляд, отражавший происходящее сейчас в Гаване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В послании председатель Совета Республики Наталья Кочанова также подчеркивает следующее.

Наталья Кочанова: мы решительно осуждаем вмешательство во внутренние дела Кубы

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Дружественные и доверительные отношения между нашими государствами являются образцом в системе международных отношений и характеризуются высокой степенью совпадения позиций по ключевым проблемам современности.

 
 
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Новости Беларуси. «Мы решительно осуждаем вмешательство во внутренние дела Кубы», – это главный посыл, который адресован Национальной ассамблее народной власти...
 
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