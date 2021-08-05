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Наталья Кочанова: мы решительно осуждаем вмешательство во внутренние дела Кубы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Мы решительно осуждаем вмешательство во внутренние дела Кубы», – это главный посыл, который адресован Национальной ассамблее народной власти Кубы в ответ на парламентский взгляд, отражавший происходящее сейчас в Гаване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
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Новости Беларуси. «Мы решительно осуждаем вмешательство во внутренние дела Кубы», – это главный посыл, который адресован Национальной ассамблее народной власти...
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