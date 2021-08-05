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ГПК усилил охрану границы

06.08.2021 06:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Об усилении охраны границы сообщил вечером 5 августа Государственный пограничный комитет.

ГПК усилил охрану границы

«В первую очередь осуществлено дополнительное усиление зеленой границы. Увеличено количество нарядов, осуществлен маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые. С учетом складывающейся обстановки органами пограничной службы уточнено взаимодействие с подразделениями Министерства обороны и внутренних войск Министерства внутренних дел для формирования резервов из приданных подразделений», — говорится в кратком пресс-релизе.

5 августа Александр Лукашенко поручил силовым структурам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения. «С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с Юга или с Запада, ступить не должна. Как вы будете это делать — вот после этого совещания, обсудим, соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, народ должен чувствовать себя спокойно и знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. «Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они (соседние страны. — БелаПАН.) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Вы знаете последствия, они — тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают», — заявил Лукашенко.

«Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить», — сказал он.

Поручение было сделано после того, как Литва перестала пропускать нелегальных мигрантов, идущих со стороны Беларуси.

 

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Об усилении охраны границы сообщил вечером 5 августа Государственный пограничный комитет.
 
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