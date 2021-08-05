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"Энергетик-БГУ: Наша команда, несмотря на возраст Месси, не откажется от его услуг!

06.08.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба «Энергетика-БГУ» обратилась к Лионелю Месси.

«В связи с последними событиями в мировом футболе наша команда, несмотря на возраст Лео, не откажется от его услуг!» – говорится в заявлении.

Сегодня «Барселона» объявила, что новый контракт с Месси заключен не будет.

Напомним, что «Энергетик-БГУ» занимает 10-е место в чемпионате.
 
 
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Пресс-служба «Энергетика-БГУ» обратилась к Лионелю Месси.
 
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