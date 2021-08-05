"Энергетик-БГУ: Наша команда, несмотря на возраст Месси, не откажется от его услуг!

говорится в заявлении. «В связи с последними событиями в мировом футболе наша команда, несмотря на возраст Лео, не откажется от его услуг!» –в заявлении.





Сегодня «Барселона» объявила, что новый контракт с Месси заключен не будет.





Напомним, что «Энергетик-БГУ» занимает 10-е место в чемпионате.