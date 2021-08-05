заявили в документальном фильме «Беларусь против цветной революции». Zerkalo.io рассказывает, кто эти люди. О якобы участии в попытке госпереворота представителей нескольких странв документальном фильме «Беларусь против цветной революции».рассказывает, кто эти люди.





В первой серии документального сериала, которую вчера показали по СТВ, а потом повторили по «Беларусь 1», утверждается, что за попыткой госпереворота в стране стояли «западные структуры», а белорусские спецслужбы выявили руководителей «антибелорусского мятежа».





«Наиболее агрессивную политику в отношении Республики Беларусь проводят режимы Вильнюса и Варшавы», — заявил председатель КГБ Иван Тертель. Но «самая важная роль все-таки принадлежит Соединенным Штатам, которые пытаются таким образом решить свои геополитические интересы», — подчеркнул он, не уточнив, какие именно геополитические интересы преследуют США.





В «недружественных действиях» авторы фильма также обвинили Польшу, Словакию, Чехию, Германию и Украину.





В сюжете заявили, что за структурами гражданского общества стоят действующие или отставные разведчики, а «блогеры, журналисты и активисты, которые выступают как медийные лица переворота, — это куклы. Спецслужбам Беларуси известны те люди, которые ими управляют», — отметил ведущий. Таковыми назвали семь человек из разных стран. Некоторые из них ранее критиковали действия белорусских властей после выборов президента 2020 года.





Главным «автором антибелорусского мятежа» в фильме назван Майкл Карпентер — старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Пенна Байдена. Ранее Карпентер был заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии, работал советником по внешней политике тогда еще вице-президента Джо Байдена.





В апреле этого года госСМИ уже обвиняли Майкла Карпентера в том, что он якобы курировал всех причастных к плану захвата власти и убийства Александра Лукашенко.





При этом несколько лет назад американского чиновника принимали с официальным визитом в Беларуси. В ноябре 2018 года Карпентер приезжал в Минск . Он встречался с представителями Минобороны и с министром иностранных дел Владимиром Макеем, с которым обсуждал перспективы белорусско-американских отношений. Во время той поездки в Беларусь Карпентер выступал с докладом об отношениях стран на площадке экспертной инициативы «Минский диалог».





В январе 2019 года на тот момент замминистра иностранных дел Олег Кравченко посещал Вашингтон, где вместе с Карпентером участвовал в конференции «Белорусская дилемма: для Минска и для Запада».





Среди «кукловодов», по версии авторов фильма, — также российский предприниматель, общественный и политический деятель Михаил Ходорковский. Бывший совладелец нефтяной компании ЮКОС. Был самым богатым человеком России. В 2003 году его арестовали, а позже судили за неуплату налогов и хищения. Провел в заключении 10 лет. Amnesty International признала его узником совести. С момента освобождения в 2013 году живет за пределами России. В последние годы Ходорковский финансирует несколько интернет-изданий, является основателем «Открытой России», признанной российскими властями нежелательной организацией.





В апреле Александр Лукашенко говорил, что протесты в Беларуси финансируются «на деньги российских олигархов». А в июне прошлого года заявлял, что «российские олигархи ведут к власти белорусскую радикальную оппозицию».





«Мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов», — уточнял потом Владимир Макей.





Кто еще в озвученном по ТВ списке:

Павол Демеш — экс-министр иностранных дел Словакии, политический аналитик. Старший научный сотрудник-нерезидент Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов.





Девид Крамер — эксперт iSANS, а также старший научный сотрудник программы Вацлава Гавела по правам человека. Ранее работал помощником госсекретаря США по вопросам демократии и был главой общественной организации Freedom House. Он приезжал в Беларусь перед выборами 2006 года, встречался с представителями МИД и ЦИК. Годом ранее белорусское внешнеполитическое ведомство обсуждало с Крамером вопросы двустороннего политического диалога и взаимодействия в гуманитарной сфере, расширения сотрудничества в области борьбы с терроризмом и торговлей людьми, сферах здравоохранения и образования.





Камиль Клысинский — политолог, сотрудник варшавского Центра восточных исследований.





Витис Юрконис — литовский политолог, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, глава литовского офиса Freedom House.





Ежи Помяновский — исполнительный директор Европейского фонда за демократию, экс-замминистра иностранных дел Польши.



