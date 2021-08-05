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Лидер "Дай Дарогу!" Юрий Стыльский покинул Беларусь
Источник материала: Партизан
Лидер брестской группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский уехал из Беларуси.
Как сообщает @by_culture, он не пришел на заседание суда по делу о признании клипа группы на песню «Баю-Бай» экстремистским материалом.
В Instagram Стыльский сообщил, что права по своей защите он передал своему адвокату.
Напомним, согласно заявлению ГУБОПиК, экспертная комиссия пришла к заключению, что клип на песню «Баю-Бай» снят с целью дискредитации работников силовых структур.
В суд Ленинского района Бреста шестое управление ГУБОПиК МВД было подано заявление о признании материала экстремистским.
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Лидер брестской группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский уехал из Беларуси.
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