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Лидер "Дай Дарогу!" Юрий Стыльский покинул Беларусь

06.08.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер брестской группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский уехал из Беларуси.

Как сообщает @by_culture, он не пришел на заседание суда по делу о признании клипа группы на песню «Баю-Бай» экстремистским материалом.

В Instagram Стыльский сообщил, что права по своей защите он передал своему адвокату.



Напомним, согласно заявлению ГУБОПиК, экспертная комиссия пришла к заключению, что клип на песню «Баю-Бай» снят с целью дискредитации работников силовых структур. 

В суд Ленинского района Бреста шестое управление ГУБОПиК МВД было подано заявление о признании материала экстремистским.
 
Теги: Брест
 
 
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Лидер брестской группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский уехал из Беларуси.
 
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