



Целью "Братства" было сохранение, популяризация и развитие традиционного бортничества. Организация считала необходимым обеспечить преемственность национальной аутентичной бортной традиции. Бортничество — древняя форма пчеловодства.





Как отмечает "Весна", на сегодняшний день известно о 111 общественных организациях, которые государство решило ликвидировать в разных городах страны. Среди них — правозащитные, культурно-просветительские, спортивные и благотворительные организации.