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Абу-Бекир Шабанович о Литве: ограждаются заборами и колючими проволоками. Позиция руководства осуждаема
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Происходящее на белорусско-литовской границе и отношение к людям, которые искали мира и спокойствия, противоречит как человеческим законам, так и духовным принципам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси:
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Абу-Бекир Шабанович о Литве: ограждаются заборами и колючими проволоками. Позиция руководства осуждаема
Новости Беларуси. Происходящее на белорусско-литовской границе и отношение к людям, которые искали мира и спокойствия, противоречит как человеческим законам, так...
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