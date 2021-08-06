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Собака так волнуется за свою игрушку – чуть не плачет! Посмотрите, это невероятно! (ВИДЕО)

06.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака так волнуется за свою игрушку – чуть не плачет! Посмотрите, это невероятно! (ВИДЕО)

Видео с волнующимся песиком опубликовал ridus.ru.

Известно, что собаки очень любят свои игрушки и переживают, если с ними что-то случается. В ролике любимого плюшевого тигра отправили в стиральную машинку, и пес волновался за игрушку – внимательно наблюдал, как тигр крутится в барабане машинки, и беспокойно глядел на хозяйку.


Переживающий за игрушку пес умилил пользователей Instagram: «Да мой ты хороший, так беспокоится за игрушку», «Милаш какой, волнуется. Поддерживает игрушку в трудный момент», «Как же он волнуется, по глазам видно», «Бедный малыш, чуть не плачет», – писали комментаторы.

Фото: соцсети

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Видео с волнующимся песиком опубликовал ridus.ru. Известно, что собаки очень любят свои игрушки и переживают, если с ними что-то случается. В ролике любимого плюшевого...
 
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