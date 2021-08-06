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В Лепеле проходит реновация так называемого «Красного здания» – памятника промышленной архитектуры XIX века
Источник материала: ОНТ
Реновация памятника промышленной архитектуры XIX века в Лепеле. Так называемое «Красное здание» станет культурным центром обширного Березинского региона. Сюда переедут уникальные музейные коллекции. В этом году статусный проект получил поддержку Президентского фонда.
Мало, кто в Лепеле знает его точный адрес. Все подскажут, как дойти до «Красного здания». Это реликт нерядовой уездной застройки – 1897 год, стиль эклектика. Сегодня памятник местного значения реставрируют – бережно и тщательно. 1358 «квадратов».
Под экспозицию от мезолита – первый этаж. Самая почтенная часть каменицы. Работы идут параллельно. «Красное здание» передали на баланс культуры 15 лет назад. С тех пор ждет «своего» музей Лепельщины. Это больше, чем территория современного района.
Тоже памятник – здание администрации Березинской водной системы. Со второй половины XIX века стояло на берегу Лепельского озера, пока в 50-х не построили ГЭС. Дом разобрали, перенесли. Что будет после музея? Думают.
«Архитектура» экспозиции – начала 80-х. Устарела физически, но не морально. Топовые артефакты – рог тура, чернильница XVII века, каменная печать XVIII. Увидите лишь здесь 150-летнюю дуду – белорусскую волынку. Раритетов больше 30 тысяч.
Этот музей – «трогательный». Посетители вручную вращают жернова от прабабушек, предлагают собрать пазл – «Красное здание»! Мечта становится былью – каждый день, метр за метром. Скоро не только лепельцы будут знать точный адрес «уважаемых стен».
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В Лепеле проходит реновация так называемого «Красного здания» – памятника промышленной архитектуры XIX века
Реновация памятника промышленной архитектуры XIX века в Лепеле. Так называемое «Красное здание» станет культурным центром обширного Березинского региона. Сюда...
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