Источник материала: ОНТ

Реновация памятника промышленной архитектуры XIX века в Лепеле. Так называемое «Красное здание» станет культурным центром обширного Березинского региона. Сюда переедут уникальные музейные коллекции. В этом году статусный проект получил поддержку Президентского фонда.





Мало, кто в Лепеле знает его точный адрес. Все подскажут, как дойти до «Красного здания». Это реликт нерядовой уездной застройки – 1897 год, стиль эклектика. Сегодня памятник местного значения реставрируют – бережно и тщательно. 1358 «квадратов».

Виктор Азаренок, заместитель председателя Лепельского райисполкома: «Те деньги, которые мы получили из Фонда Президента по поддержке культуры и искусства – это 524 тысячи рублей, – продолжить и практически выйти на окончание. В разные времена здесь были виноочистной склад, земская управа, уездный Совет депутатов, школа-интерна. Люди смогут приехать, снять номер и посмотреть наш музей. Здесь будет конференц-зал. Это позволит нам проводит различные мероприятия для гостей района, республики».

Под экспозицию от мезолита – первый этаж. Самая почтенная часть каменицы. Работы идут параллельно. «Красное здание» передали на баланс культуры 15 лет назад. С тех пор ждет «своего» музей Лепельщины. Это больше, чем территория современного района.

Тоже памятник – здание администрации Березинской водной системы. Со второй половины XIX века стояло на берегу Лепельского озера, пока в 50-х не построили ГЭС. Дом разобрали, перенесли. Что будет после музея? Думают.

«Архитектура» экспозиции – начала 80-х. Устарела физически, но не морально. Топовые артефакты – рог тура, чернильница XVII века, каменная печать XVIII. Увидите лишь здесь 150-летнюю дуду – белорусскую волынку. Раритетов больше 30 тысяч.

Алина Стельмах, директор Лепельского краеведческого музея: «Выставлено 1,5-2%. Экспозиционная площадь увеличится где-то на 70% по сравнению с нынешней. Если сейчас у нас 236, там более 400 метров квадратных. Планируем сделать фото-музей. Так оказалось, что с Лепелем связана деятельность Михаила Федоровича Кустинского – историка, коллекционера, человека, который одним из первых стал использовать фотоаппарат в научных целях в 1860-х годах».

Этот музей – «трогательный». Посетители вручную вращают жернова от прабабушек, предлагают собрать пазл – «Красное здание»! Мечта становится былью – каждый день, метр за метром. Скоро не только лепельцы будут знать точный адрес «уважаемых стен».

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