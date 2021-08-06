ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Егор Шарангович продолжит выступление в НХЛ в составе «Нью-Джерси»

06.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Егор Шарангович продолжит выступление в НХЛ в составе «Нью-Джерси»

Мы продолжаем следить и за другими видами спорта. Важная новость для белорусских любителей хоккея. Егор Шарангович продолжит выступление в НХЛ в составе «Нью-Джерси».

Об этом сообщает официальный сайт «Дэвилз». Срок нового соглашения рассчитан на 2 года. Сумма контракта составляет 4 миллиона долларов. Напомним, в своем дебютном сезоне в НХЛ Егор Шарангович провел 54 матча, в которых забросил 14 шайб и сделал 16 результативных передач. Белорус по праву стал одним из лидеров «Нью Джерси». В минувшем чемпионате команде не удалось выйти в плей-офф.  

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы продолжаем следить и за другими видами спорта. Важная новость для белорусских любителей хоккея. Егор Шарангович продолжит выступление в НХЛ в составе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Абу-Бекир Шабанович о Литве: ограждаются заборами и колючими проволоками. Позиция руководства осуждаема
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by