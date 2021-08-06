Источник материала: ОНТ

Мы продолжаем следить и за другими видами спорта. Важная новость для белорусских любителей хоккея. Егор Шарангович продолжит выступление в НХЛ в составе «Нью-Джерси».

Об этом сообщает официальный сайт «Дэвилз». Срок нового соглашения рассчитан на 2 года. Сумма контракта составляет 4 миллиона долларов. Напомним, в своем дебютном сезоне в НХЛ Егор Шарангович провел 54 матча, в которых забросил 14 шайб и сделал 16 результативных передач. Белорус по праву стал одним из лидеров «Нью Джерси». В минувшем чемпионате команде не удалось выйти в плей-офф.

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