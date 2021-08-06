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На Олимпиаде сборная Беларуси поднялась на 49 место в общем медальном зачете
Источник материала: ОНТ
После серебряной награды Ирины Курочкиной сборная Беларуси поднялась на 49 место в общем медальном зачете.
Лидируют в списке лучших сборных Олимпийских игр по-прежнему китайцы, у которых 34 золотые медали. На втором месте сборная США, завоевавшая 29 золотых наград. Замыкают тройку лидеров хозяева Олимпиады – японцы, они 22 раза поднимались на высшую ступень пьедестала.
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После серебряной награды Ирины Курочкиной сборная Беларуси поднялась на 49 место в общем медальном зачете. Лидируют в списке лучших сборных Олимпийских игр...
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