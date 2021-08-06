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Медики пришли на первые рабочие места

06.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Медики пришли на первые рабочие места

Первые шаги к профессионализму в эти дни делают те, кто еще вчера был студентом. Будущие медики, которые едва закончили университеты, пришли на первые рабочие места. Теплый и радушный прием в их честь – уже традиция.  


В 10 столичную поликлинику распределено несколько десятков специалистов. Врачи общей практики, педиатры, офтальмологи, хирурги – пополнение практически полностью решит кадровый вопрос. Для многих эти стены уже успели стать родными – они здесь проходили практику. Немаловажно, что рядом отзывчивые коллеги – наставники смогут передать опыт врачевания.

А это еще один шаг к доступности медицинской помощи. Ведь нагрузка у поликлиники не маленькая – 81 тысяча пациентов из ближайших районов. Кадровый вопрос решают и в других учреждениях. Только в Минске в этом году распределено около полутора тысяч молодых специалистов-медиков.  

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Теги: Минск
 
 
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Первые шаги к профессионализму в эти дни делают те, кто еще вчера был студентом. Будущие медики, которые едва закончили университеты, пришли на первые рабочие...
 
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