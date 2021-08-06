5+ признаков грязного дома, которые не заметны хозяевам

Источник материала: ОНТ

Иногда даже в новой квартире со свежим ремонтом бывает неуютно. Когда приглядишься, понимаешь почему. Как правило, общее впечатление портят детали. Однако хозяева не замечают их, потому что привыкают. Но посторонним такие мелочи сразу бросаются в глаза. На что нужно обратить внимание в первую очередь, чтобы дом казался гостям уютным?

1. Завядшие или неухоженные комнатные цветы

Комнатные цветы приобретают крайне неопрятный вид, если забывать о регулярном уходе за ними – не удалять сухую листву, не поливать вовремя, не протирают пыль с листьев. Это бросается в глаза гостям с порога.

2. Разводы на окнах и зеркалах

Новый человек в вашем доме в первую очередь рассматривает элементы интерьера, а не себя, когда глядится в зеркало. Окон это тоже касается. Поэтому разводы на стеклах гости заметят сразу.

3. Крошки и шерсть домашних животных на коврах и мягкой мебели

Шерсть домашних животных на мягкой мебели и коврах сами хозяева могут не замечать. Но не забывайте, что регулярно чистить мягкие поверхности нужно не только из-за эстетичного внешнего вида – пылевые клещи, которые обитают в такой среде, могут вызвать аллергию.

4. Грязные ручки дверей, выключателей, шкафов

Дверные ручки и выключатели хозяева могут забыть почистить во время уборки квартиры. Но в течение дня жильцы дома и гости многократно их касаются, поэтому темные, жирные пятна обязательно увидят на таких элементах.

5. Пыль на картинах, фоторамках, книжных полках

Как правило, гости с интересом разглядывает картины на стене, фотографии или книги из домашней библиотеки. Обычно хозяева на эти вещи не обращают внимания и забывают о них во время уборки. Однако толстый слой пыли на рамках картин, фото или книжных полках сразу заметен гостям.

6. Волосы в сливе ванны или умывальнике

Впечатление гостей такая неприятная деталь, возможно, привычная для хозяев, может испортить окончательно. Поэтому вычистите слив, когда готовитесь к приходу друзей. Не забывайте, что мусор и волосы, скопившиеся там, приведут к засору рано или поздно.

Фото: Pixabay.com

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