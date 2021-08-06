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Наталья Кочанова передала кислородный концентратор Дому ребенка исправительной колонии №4 в Гомеле, а также пообщалась с осужденными
Источник материала: ОНТГомеле, а также пообщалась с осужденными" class="one-news__figure-img">
Забота о детях со стороны государства! И счастье материнства для тех, кто оступился. Глава Совета Республики Наталья Кочанова передала кислородный концентратор Дому ребенка исправительной колонии №4 в Гомеле, а также пообщалась с осужденными.
О том, что это колония, напоминает разве что высокий забор и охрана. В остальном все, как в детском саду. Мамы этих малышей отбывают наказание за кражи, грабежи, торговлю наркотиками и другие тяжкие преступления. Многие по стечению обстоятельств стали мамами, уже находясь здесь. При этом с детьми их не разлучают, а, напротив, позволяют не только видеться, но и заниматься воспитанием. И здесь важно создать условия, как в семье. Дом ребенка при колонии – единственное учреждение такого типа в Беларуси.
Также Наталья Кочанова посетила участок, где содержатся несовершеннолетние осужденные, общежитие для мам с детьми и местный реабилитационный центр – там проходят лечение женщины с алкогольной и наркотической зависимостью. Всего же наказание в стенах колонии отбывают около 1200 человек.
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Наталья Кочанова передала кислородный концентратор Дому ребенка исправительной колонии №4 в Гомеле, а также пообщалась с осужденными
Забота о детях со стороны государства! И счастье материнства для тех, кто оступился. Глава Совета Республики Наталья Кочанова передала кислородный концентратор...
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