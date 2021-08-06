Как в Витебской области собирают урожай и готовятся к «Дожинкам»

Источник материала: ОНТ

Пока в Витебской области аграрии, несмотря на дождливую погоду, активно ведут работы в полях, строительные организации региона брошены на реконструкцию райцентров. В этом году силы и средства – в Шумилино. Райцентр в этом году принимает областной праздник урожая «Дожинки». Реконструкция коснется именно социальных объектов. Впрочем, улучшается жизнь не только жителей райцентра.





Дождь, который в регионе шел всю ночь, остановил комбайны, но работы в полях продолжаются. Там, где уже скосили траву и убрали зерновые, хозяйства вспахивают землю для будущей посевной. И здесь дождь только помощник, засушливое солнце сковало почву.

Там, где на полях осталась только солома, дождь тоже работе не помеха. Обмолотили в сельхозпредприятии «Агро-Боровинка» уже половину площадей. Две недели – и уборочная будет завершена. К Шумилинскому региону в этом году особенное внимание, осенью в районе пройдут областные «Дожинки». Сейчас райцентр напоминает большую стройку.

Пока здесь такие звуки, но скоро заиграет другая музыка. Шоу обещают яркие. В этом зале пройдут главные концерты и новогодние спектакли для детей со всего района. Сценическое оборудование на уровне с областным, такое в Витебске на «Славянском базаре». Центру культуры более 40 лет и прежними останутся только стены.

Преобразиться в райцентре более 150 объектов. Дороги, жилые дома, дворы, но главное внимание – социальной сфере. Идет реконструкция поликлиники, появится и современный стадион, он здесь был и раньше, но поклонники спорта обходили его стороной, сейчас уверены – желающих будет гораздо больше, совершить утреннюю пробежку можно на самой современной беговой дорожке.

Обновленный музей, детские сады, школа. Современные классы примут учеников уже 1 сентября. Центральное место в городском парке займет детский городок. Инфраструктура поселка в сельской местности будет максимально приближена к комфортной городской жизни.

Впрочем, улучшаются условия жизни не только жителей самого райцентра, в сельхозпредприятиях идет реконструкция ферм, а в агрогородки приходит газ. Сегодня уже 5 из 8 крупных деревень связаны газопроводом. И список потенциальных клиентов пополнили 200 жителей Язвино и крупное сельхозпредприятие.

Традиции уже несколько лет, перестроили Городок, Верхнедвинск, Сенно, Браслав и реконструкцию проводят не за несколько летних месяцев, на все работы уходит 3 года. Вслед за Шумилино новый облик к празднику завершения сора урожая обретут Глубокое и Шарковщина.

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