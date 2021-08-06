Социсследование ЕсооМ: в части международного сотрудничества большинство белорусов смотрит на Восток

Источник материала: ОНТ

Последние события и недружественная риторика Вильнюса, а также некоторых других западных стран, безусловно, влияет на настроения в белорусском обществе. Люди все понимают. И подтверждение этому – результаты большого социсследования, которое провел аналитический центр ЕсооМ по заказу ОНТ. Общественное мнение белорусов стало более позитивным и взвешенным. Это и про взгляд на свое материальное положение, и на международное сотрудничество нашей страны.





Так, респондентам (а в июльском опросе участвовало практически 1900 человек из более 120 населенных пунктов, и это выборка приличная) предлагалось оценить действия стран и объединений по отношению к событиям в нашей стране. Аналитический центр представил сравнительный анализ за полгода. Так вот, это цифры в отношении наших восточных партнеров – России и Китая – за февраль. А это уже июльские – с заметным ростом в плюс. Как отражение того, что мы видели воочию: встречи глав государств, инициативы, реальная помощь, поддержка. А вот в действиях Запада раньше белорусы видели больше положительного, нежели сейчас. Польша, Украина, ЕС и все остальные буквально упали в глазах респондентов. И в части международного сотрудничества: большинство белорусов смотрит на Восток. Только каждый 20-й – на Запад.

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