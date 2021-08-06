Девушка приехала в аэропорт рано утром, но перед выходом на самолет узнала, что спешила напрасно. И вот почему. Не делайте таких ошибок никогда!

Источник материала: ОНТ

Видео с девушкой в аэропорту опубликовал ridus.ru .

Пользовательница TikTok из Великобритании по имени Лекс – в соцсети simp4beanz – приехала в шесть утра в аэропорт, чтобы не опоздать на самолет. Однако вскоре она узнала, что напрасно спешила – ее рейс вылетает через год.

Дело в том, что девушка случайно ошиблась с датой, когда бронировала билеты на сайте EasyJet – здесь иногда можно покупать авиабилеты на год вперед. О своей ошибке Лекс узнала перед выходом на посадку в самолет – до этого она совсем не проверяла даты на билетах.

В итоге британка бесполезно съездила в аэропорт и застряла в другой стране. Девушка пыталась вылететь из Хорватии в Великобританию, потратила почти все деньги на билеты, оставшиеся – отдала за такси до аэропорта.

Однако, к счастью Лекс, авиакомпания разрешила ей поменять дату вылета – она все же скоро отправится домой, но когда точно – пока неизвестно.





Видео с досадной ошибкой британки собрало более 2 млн просмотров и тысячи комментариев: «Я понимаю, что в аэропорт нужно приезжать заранее, но вы явно приехали слишком рано», «Оу, надеюсь, ситуация разрешилась, я переживаю за вас», «Черт, после этого я всегда буду проверять даты на билетах», «Наверное, за год уже можно добраться до Англии пешком», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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