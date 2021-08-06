Дмитрий Балаба: нам внушали, что протест – это единый порыв белорусского общества, но эта акция готовилась скрупулезно, четко и целенаправленно

Источник материала: ОНТ

Почему в некоторых белорусах проснулась жестокость, вылившаяся в пренебрежение к закону и открытое противостояние с правоохранителями во время протестов? На этот вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ попытался ответить полковник милиции, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

Дмитрий Балаба: «Сегодня уже никто не сомневается, что все эти акции управлялись, четко организовывались, направлялись. Сегодня приоткрывается та завеса тайны, которая была еще год назад, когда нам внушали о том, что это единый порыв белорусского общества, что это действительно протестное отношение в связи с избранием Главы государства и прочие моменты. Ведь на самом деле эта акция готовилась скрупулезно, четко, целенаправленно. Я вернусь к событиям 2015 года. Выборы прошли спокойно, ровно, нормально. А почему? Слишком свежа была Украина, очень свежа была. Картинка стояла перед глазами. Кукловоды, которые находятся на Западе, они понимали прекрасно, что вот в этих условиях невозможно ничего сделать, какие бы ни были вопросы, какие бы картинки не рисовались, какие бы не применялись информационные технологии, не получится подготовить людей к тому, чтобы были произведены те или иные действия. И вот эта стадия, она была просто, мне кажется, отложена именно до этих выборов».

По словам командира ОМОНа ГУВД Мингорисполкома, в экстренной для страны ситуации было важно принимать эффективные решения. И они были приняты Президентом.

Дмитрий Балаба: «Хватает у нас в республике аналитиков, которые раскладывают по полкам и говорят, почему сложились именно такие условия. Наверное, и эпидемиологическая ситуация сыграла свою роль. И Глава государства, который, наверное, не занимался в полным смысле этого слова электоральной кампанией, а в большей степени был погружен в другие более важные вопросы. Я в это время обучался в Академии управления при Президенте, мы очень много обсуждали – каков выход из сложившейся ситуации? Остановить экономику, производство, отправить людей на самоизоляцию? Либо все-таки продолжать работать. Вспомните, сколько было споров! И эти важнейшие решения в тот момент был вынужден принимать Президент нашей страны, и он принял абсолютно верные, четкие, грамотные решения, которые сегодня позволяют нам работать, позволяют белорусской экономике удерживаться на плаву при всех самых тяжелых вопросах и где-то даже прирастать».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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