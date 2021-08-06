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«Красавцы» от Президента – лучшая оценка из возможных для ОМОНа – Балаба

06.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Красавцы» от Президента – лучшая оценка из возможных для ОМОНа – Балаба

«Каратели», «космонавты», «оливки» – за прошедший год правоохранителей вообще и ОМОН в частности называли самыми разными словами. Но лучшую характеристику отряду милиции особого назначения дал Президент Александр Лукашенко – «красавцы». Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил полковник милиции, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

Дмитрий Балаба: «Мы знаем, как это прозвучало и когда это прозвучало. Здесь для меня как для командира подразделения, когда наш Президент, наш лидер вышел к нам, встал с нами в боевые порядки, пообщался с личным составом. Это было самой высшей оценкой, которая может быть только дана любому силовому подразделению и любому сотруднику силового подразделения Республики Беларусь».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».  

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«Каратели», «космонавты», «оливки» – за прошедший год правоохранителей вообще и ОМОН в частности называли самыми разными словами. Но лучшую характеристику отряду...
 
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