«Красавцы» от Президента – лучшая оценка из возможных для ОМОНа – Балаба

Источник материала: ОНТ

«Каратели», «космонавты», «оливки» – за прошедший год правоохранителей вообще и ОМОН в частности называли самыми разными словами. Но лучшую характеристику отряду милиции особого назначения дал Президент Александр Лукашенко – «красавцы». Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил полковник милиции, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

Дмитрий Балаба: «Мы знаем, как это прозвучало и когда это прозвучало. Здесь для меня как для командира подразделения, когда наш Президент, наш лидер вышел к нам, встал с нами в боевые порядки, пообщался с личным составом. Это было самой высшей оценкой, которая может быть только дана любому силовому подразделению и любому сотруднику силового подразделения Республики Беларусь».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Telegram