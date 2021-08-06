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«Красавцы» от Президента – лучшая оценка из возможных для ОМОНа – Балаба
Источник материала: ОНТ
«Каратели», «космонавты», «оливки» – за прошедший год правоохранителей вообще и ОМОН в частности называли самыми разными словами. Но лучшую характеристику отряду милиции особого назначения дал Президент Александр Лукашенко – «красавцы». Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил полковник милиции, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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«Каратели», «космонавты», «оливки» – за прошедший год правоохранителей вообще и ОМОН в частности называли самыми разными словами. Но лучшую характеристику отряду...
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