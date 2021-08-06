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Плакал ли когда-нибудь главный белорусский ОМОНовец? Отвечает Дмитрий Балаба

06.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Плакал ли когда-нибудь главный белорусский ОМОНовец? Отвечает Дмитрий Балаба

Главный белорусский ОМОНовец – полковник милиции, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба – с гордостью признается, что он плакал. Мужские слезы были вызваны достижениями детей, которые пошли по его стопам и служат в правоохранительных органах. Об этом он рассказал в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Дмитрий Балаба: «Врасплох вы меня в этом плане застали. Я – командир. С меня берут пример мои подчиненные. Но знаете, слезы гордости – я знаю, что это такое. У меня двое сыновей. Причем двое бойцов, которые сегодня проходят службу в подразделениях ОМОНа – в областном отряде милиции особого назначения, ОВД Минской области. Старший сын у меня офицер, младший – боец. И выдавилась у меня одна скупая слеза, когда я узнал, что оба моих бойца зарекомендовали себя очень хорошо и представлены к государственным наградам. Вы просто не представляете, насколько это во мне вызвало гордость! И гордость за свою фамилию, гордость за своих детей».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».  

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Главный белорусский ОМОНовец – полковник милиции, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба – с гордостью признается, что он плакал. Мужские слезы были...
 
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