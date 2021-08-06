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Плакал ли когда-нибудь главный белорусский ОМОНовец? Отвечает Дмитрий Балаба
Источник материала: ОНТ
Главный белорусский ОМОНовец – полковник милиции, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба – с гордостью признается, что он плакал. Мужские слезы были вызваны достижениями детей, которые пошли по его стопам и служат в правоохранительных органах. Об этом он рассказал в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Главный белорусский ОМОНовец – полковник милиции, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба – с гордостью признается, что он плакал. Мужские слезы были...
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