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Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба ответил на обвинения в чрезмерном применении силы во время протестов

06.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба ответил на обвинения в чрезмерном применении силы во время протестов

В процессе ликвидации массовых беспорядков в августе 2020 года сотрудники ОМОНа применяли физическую силу, но не в той степени, как это пытались осветить противники власти фейковыми постами в соцсетях. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил полковник милиции, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

Дмитрий Балаба: «Давайте будем откровенны. Давайте посмотрим на действия полицейских подразделений за рубежом. Во Франции, в Соединенных Штатах Америки, в Польше, в Литве – я о последних “картинках”, которые мы видим. Ведь сегодня уже большинство фейков, которые были связаны с чрезмерным применением физической силы, уже развенчаны. Мы видим, что обществу [в августе 2020-го] рисовалась картинка жестокая: сакральные жертвы, тяжелейшие раны, которые постоянно крутились в социальных сетях. Сегодня большинство фейков, которые были связаны с чрезмерным применением физической силы, уже развенчаны».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного». 

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В процессе ликвидации массовых беспорядков в августе 2020 года сотрудники ОМОНа применяли физическую силу, но не в той степени, как это пытались осветить противники...
 
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