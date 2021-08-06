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Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба ответил на обвинения в чрезмерном применении силы во время протестов
Источник материала: ОНТ
В процессе ликвидации массовых беспорядков в августе 2020 года сотрудники ОМОНа применяли физическую силу, но не в той степени, как это пытались осветить противники власти фейковыми постами в соцсетях. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил полковник милиции, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба ответил на обвинения в чрезмерном применении силы во время протестов
В процессе ликвидации массовых беспорядков в августе 2020 года сотрудники ОМОНа применяли физическую силу, но не в той степени, как это пытались осветить противники...
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