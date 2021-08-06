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Дмитрий Балаба объяснил, почему ОМОН в первую ночь протестов в августе 2020-го не был полностью экипирован
Источник материала: ОНТ
Полковник милиции, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ объяснил, почему во время начала протестов в августе 2020 года ОМОН по началу даже не был полностью экипирован под выполнение боевой задачи. По его словам, это делалось, чтобы не провоцировать протестующих на агрессию, чтобы попытаться удержать ситуацию в правовом поле.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Дмитрий Балаба объяснил, почему ОМОН в первую ночь протестов в августе 2020-го не был полностью экипирован
Полковник милиции, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ объяснил, почему во время начала протестов...
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