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Дмитрий Балаба объяснил, почему ОМОН в первую ночь протестов в августе 2020-го не был полностью экипирован

06.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дмитрий Балаба объяснил, почему ОМОН в первую ночь протестов в августе 2020-го не был полностью экипирован

Полковник милиции, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ объяснил, почему во время начала протестов в августе 2020 года ОМОН по началу даже не был полностью экипирован под выполнение боевой задачи. По его словам, это делалось, чтобы не провоцировать протестующих на агрессию, чтобы попытаться удержать ситуацию в правовом поле.

Дмитрий Балаба: «До последнего мы старались удержать ситуацию именно в правовом поле. До последнего я не давал команду на полную экипировку личного состава для того, чтобы не вызывать ненужную, лишнюю агрессию. Где-то даже корил себя за определенные моменты, за несколько травм, которые были получены личным составом. Но когда ко мне пришли уже с утра мои ребята и сказали: “Командир, мы готовы были выйти, снять кителя и стать просто в тельняшках для того, чтобы наши оппоненты видели не то, что мы не боимся этих угроз с их стороны, а чтобы показать населению, что мы сегодня готовы защитить наш конституционный строй и нашего Президента просто голыми руками и выполнить задачи”».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного». 

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Полковник милиции, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ объяснил, почему во время начала протестов...
 
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