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«Просто фантастика!» Рецепт блинов, который у многих стал любимым. Попробуйте и вы!
Источник материала: ОНТ
Фудблогер Антонина Тимошенко на своей странице в
Как готовить: смешайте 500 мл молока, 5 яиц, 150 г растопленного сливочного масла, пол чайной ложки соли, 2 ст. л. сахара, 1 стакан (250 мл) муки.
Жарьте блинчики на смазанной сливочным маслом раскаленной сковороде.
Многие подписчики Антонины уже готовили блины по такому рецепту. «Спасибо вам за рецепт, просто фантастика!», «Это самый лучший рецепт! Всегда всем нравятся», «Любимейшие!», – писали комментаторы.
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Фудблогер Антонина Тимошенко на своей странице в Instagram поделилась рецептом блинов, который стал любимым у многих ее подписчиков. Как готовить: смешайте 500 мл...
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