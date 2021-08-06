Родственники погибшего на белорусско-литовской границе мигранта прибыли в Минск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларусь прибыли родственники погибшего на белорусско-литовской границе иракского мигранта. Накануне возле населенного пункта Бенякони нашли мужчину в тяжелом состоянии. Спасти его не удалось. Продолжит корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Свыше двух с половиной тысяч километров и больше четырех часов полета. Родственники погибшего на литовской границе мигранта приехали в Минск из Багдада. Джафару Хусейну Юсуфу было 39 лет. В Ираке он работал предпринимателем, а в Литву поехал на заработки.

«Мы приехали сюда, чтобы узнать, что произошло. Как литовский пограничник мог убить моего брата? Он был безоружен, он не террорист, он не бандит. Он человек. Он слышал новости в социальных сетях, что Литва открыла границы Европы. У нас тяжелая жизнь в Ираке – он собирался там жить, потому что он знал, что там демократия», – рассказал брат погибшего Али Хуссейн Аль-Харис.

Джафара Хусейна Юсуфа накануне нашли недалеко от границы с Литвой местные жители. Он был в тяжелом состоянии.

«Причина смерти нашими экспертами установлена – геморрагический шок, который вызвал обильные кровопотери. Повреждения наносились с большой силой, такие повреждения иногда встречаются в нашей практике. На своем опыте могу сказать, что, скорее всего, они применялись людьми, которые знали, куда бить. Нет повреждений жизненно важных органов, внутренних органов головного мозга, в основном, они сосредоточены на конечностях, но имеют обширный вид, что и стало причиной смерти», – констатировал главный государственный судебно-медицинский эксперт Беларуси Юрий Овсиюк.

Почетный консул Беларуси в Ираке беспокоится о судьбах иракских мигрантов. Они сейчас находятся в Литве в лагерях для беженцев.

«Я слышал сегодня, что еще четыре человека погибли там внутри. Вот этот лагерь в Литве. Один человек умер, потому что у него сердце болит. Завтра посольство Ирака посмотрит, что можно сделать. Я и через МИД Ирака сделаю, что могу», – заявил почетный консул Республики Беларусь Мадждид Аль-Каисси.

Сейчас Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту гибели иракского мигранта. Эксперты прочесывают местность вдоль контрольно-следовой полосы границы. Накануне восемь беженцев перешли границу в сторону Беларуси. Одному из мигрантов стало плохо, его госпитализировали и оказали помощь.