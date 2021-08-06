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Родственники погибшего на белорусско-литовской границе мигранта прибыли в Минск
06.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларусь прибыли родственники погибшего на белорусско-литовской границе иракского мигранта. Накануне возле населенного пункта Бенякони нашли мужчину в тяжелом состоянии. Спасти его не удалось. Продолжит корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
Свыше двух с половиной тысяч километров и больше четырех часов полета. Родственники
Джафара Хусейна Юсуфа накануне нашли недалеко от границы с Литвой местные жители. Он был в тяжелом состоянии.
«Причина смерти нашими экспертами установлена – геморрагический шок, который вызвал обильные кровопотери. Повреждения наносились с большой силой, такие повреждения иногда встречаются в нашей практике. На своем опыте могу сказать, что, скорее всего, они применялись людьми, которые знали, куда бить. Нет повреждений жизненно важных органов, внутренних органов головного мозга, в основном, они сосредоточены на конечностях, но имеют обширный вид, что и стало причиной смерти», – констатировал главный государственный судебно-медицинский эксперт Беларуси Юрий Овсиюк.
Почетный консул Беларуси в Ираке беспокоится о судьбах иракских мигрантов. Они сейчас находятся в Литве в лагерях для беженцев.
Сейчас Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту гибели иракского мигранта. Эксперты прочесывают местность вдоль контрольно-следовой полосы границы. Накануне восемь беженцев перешли границу в сторону Беларуси. Одному из мигрантов стало плохо, его госпитализировали и оказали помощь.
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Сейчас Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту гибели иракского мигранта. Эксперты прочесывают местность вдоль контрольно-следовой полосы...
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