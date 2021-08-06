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Нелегальные мигранты начали пробираться из Беларуси в Польшу
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Задержанных нелегалов разместят в охраняемых центрах для иностранцев.
В последние месяцы потоки нелегальной миграции в Евросоюз с территории Беларуси значительно увеличились. Основная масса мигрантов пытается попасть из Беларуси в Литву, чтобы затем двинуться в Западную Европу.
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