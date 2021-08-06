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Нелегальные мигранты начали пробираться из Беларуси в Польшу

06.08.2021 07:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Нелегальные мигранты начали пробираться из Беларуси в Польшу
Иллюстративное фото
Среди задержанных граждане Ирака (50), Ирана (11) и Камеруна (1). За помощь в незаконном пересечении границы вместе с несколькими иностранцами задержали гражданина Украины.

Задержанных нелегалов разместят в охраняемых центрах для иностранцев.


В последние месяцы потоки нелегальной миграции в Евросоюз с территории Беларуси значительно увеличились. Основная масса мигрантов пытается попасть из Беларуси в Литву, чтобы затем двинуться в Западную Европу.
 
 
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Сотрудники подлясского отделения Пограничной службы Польши за 4 августа задержали 62 человека, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси, сообщается на...
 
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