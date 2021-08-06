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МОК лишил аккредитаций Шумака и Моисевича, которые «прессовали» Тимановскую
Источник материала: Навiны
В ходе расследования дисциплинарного дела по ситуации с Кристиной Тимановской, комиссия МОК рассмотрела действия двух членов белорусской делегации Артура Шумака и Юрия Моисевича (на фото).
По данным
Оба представителя белорусской делегацию уже покинули олимпийскую деревню. В МОК отметили, что и Шумак и Моисевич смогут представить свою позицию комиссии.
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В ходе расследования дисциплинарного дела по ситуации с Кристиной Тимановской, комиссия МОК рассмотрела действия двух членов белорусской делегации Артура...
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