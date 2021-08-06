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Илья Ивашко выбыл в 1/8 финала турнира АТП 500 в Вашингтоне

06.08.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорус Илья Ивашко (65 АТП) выбыл в 1/8 финала турнира АТП 500 в Вашингтоне с призовым фондом 1 895 290 долларов.



Наш соотечественник уступил американцу Макензи Макензи Макдонльду (107 АТП) с результатом 4:6, 4:6, пишет Прессбол.
 
 
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Белорус Илья Ивашко (65 АТП) выбыл в 1/8 финала турнира АТП 500 в Вашингтоне с призовым фондом 1 895 290 долларов.
 
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