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Глава МИДа Литвы: режим Лукашенко ищет потенциальных мигрантов в разных странах

06.08.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Режим Александра Лукашенко ищет потенциальных нелегальных мигрантов не только в Ираке, но и в других странах. О наличии таких сигналов заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.


Габриэлюс Ландсбергис / Reuters​

"На прошлой неделе говорилось о переговорах Лукашенко с Марокко, сейчас слышим о Пакистане", — передаёт delfi.lt слова руководителя литовской дипломатии.

Как известно, пишет Еврорадио, с 5 августа компания Iraqi Airways приостановила рейсы в Беларусь.

Власти Литвы обвиняют официальный Минск в содействии нелегальной миграции. В этом году литовские пограничники задержали нелегальных мигрантов почти в 50 раз больше, чем в прошлом году.
 
Теги: Минск
 
 
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Режим Александра Лукашенко ищет потенциальных нелегальных мигрантов не только в Ираке, но и в других странах. О наличии таких сигналов заявил министр иностранных...
 
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