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Глава МИДа Литвы: режим Лукашенко ищет потенциальных мигрантов в разных странах
Источник материала: Партизан
Режим Александра Лукашенко ищет потенциальных нелегальных мигрантов не только в Ираке, но и в других странах. О наличии таких сигналов заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Габриэлюс Ландсбергис / Reuters
"На прошлой неделе говорилось о переговорах Лукашенко с Марокко, сейчас слышим о Пакистане", —
Как известно,
Власти Литвы обвиняют официальный Минск в содействии нелегальной миграции. В этом году литовские пограничники задержали нелегальных мигрантов почти в 50 раз больше, чем в прошлом году.
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Режим Александра Лукашенко ищет потенциальных нелегальных мигрантов не только в Ираке, но и в других странах. О наличии таких сигналов заявил министр иностранных...
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