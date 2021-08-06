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Для многодетных семей обещают ввести новые льготы
Источник материала: Партизан
Чиновники озадачились, как стабилизировать численность населения. Для этого хотят за ближайшие 5 лет ввести дополнительные льготы для семей с детьми. Но нюанс в том, что про многие из них говорят уже продолжительное время, но они пока так и не появились. Также власти хотят сократить эмиграцию, в первую очередь молодежи.
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Какие льготы хотят ввести для семей с детьми
Чиновники намерены увеличить объемы строительства жилья с господдержкой для многодетных семей,
При рождении третьего и последующих детей семьи смогут бесплатно получить земельный участок для льготного строительства индивидуального жилья — с увеличением льготных норм (речь про дополнительные метры на одного члена семьи).
Чиновники прописали также, что хотят расширить программу семейного капитала и усовершенствовать систему государственных пособий. При этом какие-либо подробности не указали. Ранее власти неоднократно говорили о том, что хотят ввести новшества по семейному капиталу. В апреле этого года, к примеру, сообщалось о том, что разработан и внесен на рассмотрение в правительств проект указа с изменениями в правила использования этого капитала. Документ предусматривал возможность потратить капитал на погашение кредита тем, кто заключил договор на строительство жилья самостоятельно, а также на погашение займов на строительство жилья от нанимателя и на приобретение товаров для людей с инвалидностью.
Женщинам, которые родили четверых детей, хотят разрешить обращаться за трудовой пенсией по возрасту без учета страхового стажа.
Хотят вернуть уезжающую за границу молодежь
Для стабилизации численности населения чиновники намерены «разработать комплекс мер по сокращению эмиграционного оттока, прежде всего молодежи». «Будут созданы благоприятные условия, обеспечивающие возвратный характер внешней миграции, а также стимулирующие приток в республику высококвалифицированных иностранных специалистов», — прописано в программе на нынешнюю пятилетку.
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Чиновники озадачились, как стабилизировать численность населения. Для этого хотят за ближайшие 5 лет ввести дополнительные льготы для семей с детьми. Но нюанс в...
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