«На борьбу с COVID-19». С резидентов ПВТ собрали рекордный объем налогов

пишет Ежедневник. И это – абсолютный рекорд за более чем пятнадцатилетнюю историю существования этой особой экономической юрисдикции. Согласно данным Министерства по налогам и сборам Беларуси, в первом полугодии этого года резиденты ПВТ перечислили в казну 357,4 млн рублей. Это на 46% больше, чем было собрано с них отчислений в аналогичном периоде 2020 года (191,8 млн рублей),Ежедневник. И это – абсолютный рекорд за более чем пятнадцатилетнюю историю существования этой особой экономической юрисдикции.





Вырос и удельный вес резидентов ПВТ в наполнении государственной казны.





Если в первом полугодии 2020 года он составлял 1,52%, то по итогам первой половины 2021 года увеличился до 2,36%. В Минске , в котором зарегистрирована основная масса IT-компаний, этот прогресс еще более заметен – удельный вес IT-плательщиков с минской пропиской вырос в местном бюджете с 2,74% до 4,19%.





Объяснение рекордным объемам средств, полученных казной от резидентов ПВТ кроется в изменившейся с начала этого года ставке подоходного налога. Несмотря на ранее гарантированную неприкосновенность льгот, власти Беларуси с1 января 2021 года в рамках новой версии Налогового кодекса подняли ставку подоходного налога для резидентов ПВТ и индустриального парка «Великий камень» с 9% до 13%. Сделано это было, как звучит в кодексе, «в целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19”.





Предполагается, что такая ставка для резидентов ПВТ и «Великого камня» просуществует до 2023 года.



