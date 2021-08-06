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«На борьбу с COVID-19». С резидентов ПВТ собрали рекордный объем налогов

06.08.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Увеличение с начала этого года ставки подоходного налога стало главной причиной резко возросших налоговых отчислений резидентов Парка высоких технологий. По сравнению с первым полугодием прошлого года их объем вырос на 46%.

«На борьбу с COVID-19». С резидентов ПВТ собрали рекордный объем налогов
Согласно данным Министерства по налогам и сборам Беларуси, в первом полугодии этого года резиденты ПВТ перечислили в казну 357,4 млн рублей. Это на 46% больше, чем было собрано с них отчислений в аналогичном периоде 2020 года (191,8 млн рублей), пишет Ежедневник. И это – абсолютный рекорд за более чем пятнадцатилетнюю историю существования этой особой экономической юрисдикции.

Вырос и удельный вес резидентов ПВТ в наполнении государственной казны.

Если в первом полугодии 2020 года он составлял 1,52%, то по итогам первой половины 2021 года увеличился до 2,36%. В Минске, в котором зарегистрирована основная масса IT-компаний, этот прогресс еще более заметен – удельный вес IT-плательщиков с минской пропиской вырос в местном бюджете с 2,74% до 4,19%.

Объяснение рекордным объемам средств, полученных казной от резидентов ПВТ кроется в изменившейся с начала этого года ставке подоходного налога. Несмотря на ранее гарантированную неприкосновенность льгот, власти Беларуси с1 января 2021 года в рамках новой версии Налогового кодекса подняли ставку подоходного налога для резидентов ПВТ и индустриального парка «Великий камень» с 9% до 13%. Сделано это было, как звучит в кодексе, «в целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19”.

Предполагается, что такая ставка для резидентов ПВТ и «Великого камня» просуществует до 2023 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Увеличение с начала этого года ставки подоходного налога стало главной причиной резко возросших налоговых отчислений резидентов Парка высоких технологий. По...
 
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