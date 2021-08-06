Белорус Иван Литвинович рассказал о самых важных качествах для прыжков на батуте. ЭКСКЛЮЗИВ

По словам Ивана Литвиновича, в этом виде спорта также важны выносливость, смелость и координация. Помимо прочего необходимо готовиться к выступлению психологически. В этом вопросе спортсменам помогают специалисты и опыт.

«Это один из главных факторов всей подготовки, потому что психологический настрой – это очень важно. Если ты не будешь настроен, можно и потеряться в этой атмосфере, не выполнить свои упражнения», – добавил спортсмен.

Литвинович намерен заниматься прыжками на батуте и дальше, однако о выступлении на следующей Олимпиаде пока не думал. «Еще отобраться туда надо», – сказал он.