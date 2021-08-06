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Белорус Иван Литвинович рассказал о самых важных качествах для прыжков на батуте. ЭКСКЛЮЗИВ

06.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спортсмены, которые занимаются прыжками на батуте, прежде всего, должны быть терпеливыми. Как рассказал в эфире телеканала «МИР 24» белорусский легкоатлет Иван Литвинович, который завоевал золотую медаль на Играх в Токио, ему приходится тренировать именно это качество.

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«У меня большая высота, я тороплюсь иногда в элементах, из-за этого не могу закончить свое упражнение. Если бы ждал сетку этого толчка, то я бы, наверное, выигрывал практически все, хотя не факт. Стоял бы на пьедестале – это точно», – сказал он.

По словам Ивана Литвиновича, в этом виде спорта также важны выносливость, смелость и координация. Помимо прочего необходимо готовиться к выступлению психологически. В этом вопросе спортсменам помогают специалисты и опыт.

«Это один из главных факторов всей подготовки, потому что психологический настрой – это очень важно. Если ты не будешь настроен, можно и потеряться в этой атмосфере, не выполнить свои упражнения», – добавил спортсмен.

Литвинович намерен заниматься прыжками на батуте и дальше, однако о выступлении на следующей Олимпиаде пока не думал. «Еще отобраться туда надо», – сказал он.



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