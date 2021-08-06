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Два члена белорусской делегации лишены аккредитации на Олимпиаде
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК вчера лишил аккредитации тренеров Шумака и Моисевича", - говорится на страничке Twitter организации.
Отмечается, что «им будет предоставлена возможность быть услышанными».
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Такое решение принял Международный олимпийский комитет в ходе расследования скандала с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской.
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