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«В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК вчера лишил аккредитации тренеров Шумака и Моисевича", - говорится на страничке Twitter организации.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Два члена белорусской делегации лишены аккредитации на Олимпиаде Такое решение принял Международный олимпийский комитет в ходе расследования скандала с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской.

Отмечается, что «им будет предоставлена возможность быть услышанными».