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Два члена белорусской делегации лишены аккредитации на Олимпиаде

06.08.2021 07:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Два члена белорусской делегации лишены аккредитации на Олимпиаде
Иллюстративное фото
Тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак лишены аккредитации на Олимпийских Играх в Токио и высланы из олимпийской деревни, такая информация размещена в соцсетях Международного олимпийского комитета (МОК).

«В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК вчера лишил аккредитации тренеров Шумака и Моисевича", - говорится на страничке Twitter организации.



Отмечается, что «им будет предоставлена возможность быть услышанными».
 
 
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