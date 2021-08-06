Южный циклон принес ливни и грозы

Сегодня свое влияние на погоду в Беларуси будет определять выход южного циклона и его атмосферными фронтами.



Фото носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, будет облачная погода. Пройдут дожди (во многих районах ливни, грозы, местами град).

Ветер северо-восточный с переходом на южный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха в регионах:

Брест +19..+21°C;

Витебск +23..+25°C;

Гомель +24..+26°C;

Гродно +17..+19°C;

Могилев +24..+26°C;

Минск +19..+21°C.