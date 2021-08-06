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Южный циклон принес ливни и грозы
Источник материала: Навiны
Сегодня свое влияние на погоду в Беларуси будет определять выход южного циклона и его атмосферными фронтами.
По прогнозам синоптиков, будет облачная погода. Пройдут дожди (во многих районах ливни, грозы, местами град).
Ветер северо-восточный с переходом на южный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха в регионах:
Брест +19..+21°C;
Витебск +23..+25°C;
Гомель +24..+26°C;
Гродно +17..+19°C;
Могилев +24..+26°C;
Минск +19..+21°C.
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Сегодня свое влияние на погоду в Беларуси будет определять выход южного циклона и его атмосферными фронтами.
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