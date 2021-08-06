ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Южный циклон принес ливни и грозы

06.08.2021 07:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сегодня свое влияние на погоду в Беларуси будет определять выход южного циклона и его атмосферными фронтами.

Южный циклон принес ливни и грозы
Фото носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, будет облачная погода. Пройдут дожди (во многих районах ливни, грозы, местами град).

Ветер северо-восточный с переходом на южный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха в регионах:

Брест +19..+21°C;

Витебск +23..+25°C;

Гомель +24..+26°C;

Гродно +17..+19°C;

Могилев +24..+26°C;

Минск +19..+21°C.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня свое влияние на погоду в Беларуси будет определять выход южного циклона и его атмосферными фронтами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус Иван Литвинович рассказал о самых важных качествах для прыжков на батуте. ЭКСКЛЮЗИВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by